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خلال زيارته لكييف..

بلينكن يحذر من إرسال قوات روسية اضافية باتجاه أوكرانيا

بلينكن يحذر من إرسال قوات روسية اضافية باتجاه أوكرانيا
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اختيار مسار سلمي في أوكرانيا.

العالم - الامريكيتان

وبلينكن الذي وصل في زيارة ليوم واحد لأوكرانيا قبل المحادثات مع الحلفاء الأوروبيين في برلين ونظيره الروسي في جنيف الجمعة، حض بوتين على تهدئة المخاوف من غزو محتمل لكييف.

وقال بلينكن خلال زيارته إلى كييف “نعرف بوجود خطط لزيادة هذه القوة أكثر ضمن مهلة قصيرة للغاية ويعطي ذلك الرئيس بوتين القدرة، أيضا ضمن مهلة قصيرة للغاية، على القيام بخطوات عدائية أكثر تجاه أوكرانيا”. وأكد في الوقت ذاته “آمل بشدة بأن نتمكن من إبقاء (الوضع) على مسار دبلوماسي وسلمي، لكن في النهاية، سيعود القرار في ذلك إلى الرئيس بوتين”.

من جانيه، شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة على دعمها بلاده “في هذه الفترة العصيبة” لدى استقباله بلينكن.

وقال زيلينسكي “أود أن أشكرك” على “الدعم والمساعدة العسكرية لأوكرانيا ولزيادة هذه المساعدة (…) خاصة في ظل هذه الفترة العصيبة”.

ومع حشد عشرات الآلاف من القوات الروسية على الحدود الأوكرانية، وصل التوتر بين موسكو والغرب إلى أعلى مستوياته منذ الحرب الباردة، وهناك مخاوف فعلية من اندلاع صراع واسع النطاق في أوروبا الشرقية.

وتصر موسكو على أنها لا تخطط لغزو جارتها، لكنها تطالب بضمانات أمنية واسعة النطاق تشمل حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي مقابل خفض التوتر.

وساهم وصول بلينكن إلى أوروبا الأربعاء في زيادة الرهانات الدبلوماسية، وبعد كييف يتوجه إلى برلين لإجراء محادثات رباعية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا سعيا إلى وحدة غربية، قبل لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في جنيف الجمعة.

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