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مدير كهرباء ريف دمشق يكشف سبب زيادة تقنين ساعات الكهرباء..

مدير كهرباء ريف دمشق يكشف سبب زيادة تقنين ساعات الكهرباء..
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

أفاد مدير كهرباء ريف دمشق بسام المصري بأن سبب زيادة ساعات تقنين الكهرباء التي تشهدها أغلب المناطق السورية يعود إلى تأثير المنخفض الجوي وموجة البرد وارتفاع الحمولات على المحولات.

العالم - سوريا

وبحسب ما ذكرته “شام إف إم”، قال المصري: “إن الكميات المتاحة من التوليد توزع على كافة مناطق ريف دمشق حسب الإمكانيات، ومازاد من التقنين موجة البرد وارتفاع الحمولات”.

وأضاف: “هناك مشاريع كثيرة لإعادة الشبكات الكهربائية للخدمة في المناطق التي عاد إليها الأهالي، كما حدث في حي الثورة وتشرين بمنطقة الحجر الأسود بشكل كامل حيث تم تأهيل مخرجي توتر متوسط بطول 3 كيلو مترات”.

وتابع: “كما تم تأهيل محطة ميدان 2 وهي قيد الوضع بالخدمة مما سيخفف الضغط عن المحطات المجاورة وتغذي منطقة السبينة والحجر الأسود والمناطق الصناعية بالقدم، ونعمل على دعم الشبكة الكهربائية بالمناطق الصناعية في فضلون 1 و 2”.

كما أشار إلى أن الشركة قد أبرمت أكثر من 10 عقود لصيانة الشبكات والمخارج في الغوطة الشرقية و الكسوة ومناطق القلمون و الزبداني، وتعمل حالياً على تنفيذ مركزي تحويل في أشرفية صحنايا وآخر بجديدة عرطوز بسبب الطلب الزائد على الكهرباء.

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