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طريقة بسيطة لإطالة العمر

طريقة بسيطة لإطالة العمر
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن أطباء القلب الأمريكيون أن استخدام زيت الزيتون يساعد على إطالة متوسط العمر.

العالم- منوعات

وتشير مجلة كلية أمراض القلب الأمريكية، إلى أنه وفقا لعلماء كلية الطب بجامعة هارفارد، يمكن إطالة متوسط العمر المتوقع من خلال استبدال المايونيز والسمن بزيت الزيتون.

وقد أجرى الباحثون دراسة شملت بيانات 90 ألف متطوع وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن استخدام زيت الزيتون بدلا من 10 غرامات من المايونيز أو السمن النباتي أو الزبدة، يقلل من خطر الوفاة من العديد من الأمراض.

ووفقا لهم "أدى الاستهلاك الدائم لزيت الزيتون، إلى تخفيض خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 19 بالمئة والسرطان بنسبة 17 بالمئة، ومن الأمراض التنكسية العصبية بنسبة 29 بالمئة ومن أمراض الجهاز التنفسي بنسبة 18 بالمئة".

ويشير الباحثون إلى أن زيت الزيتون هو مكون أساسي في النظام الغذائي اليومي لسكان بلدان جنوب أوروبا وبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.

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