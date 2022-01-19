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السودان وجنوب السودان يتفقان على عقد مؤتمر لقبائل التماس بين البلدين

السودان وجنوب السودان يتفقان على عقد مؤتمر لقبائل التماس بين البلدين
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

التقى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بمكتبه أمس الثلاثاء، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك.

العالم - السودان

واتفق الطرفان على عقد مؤتمر لقبائل التماس بين دولتي السودان وجنوب السودان في فبراير المقبل.

وأكد دقلو أزلية العلاقات بين السودان وجنوب السودان، داعيا لتطويرها في المجالات كافة بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

من جانبه قدم قلواك شرحا وافيا لنائب رئيس مجلس السيادة حول سير تنفيذ اتفاق السلام في دولة جنوب السودان، خاصة ترتيبات تخريج القوات المدمجة خلال الأيام المقبلة.

وقال إن اللقاء تطرق إلى قضايا الحدود بين الدولتين، مشيدا بقرار مجلس السيادة، بإعادة فتح المعابر بما يسهل حركة التجارة بين البلدين.

كما أشار إلى مناقشة بعض الإشكالات التي تنشأ بين القبائل الحدودية، معلنا عن عقد مؤتمر يشمل الولايات الحدودية كافة في فبراير المقبل، بمشاركة نائب رئيس مجلس السيادة، وممثلين من دولة جنوب السودان لمعالجة مشاكل الرعاة وظاهرة انتشار السلاح.

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