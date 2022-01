انقذوا حي الشيخ جراح في 'القدس' عاصمة فلسطين الابدية..

العالم - نبض السوشيال

سنقتصر في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) على هاشتاغ (#انقذوا_حي_الشيخ_جراح ) لمل له من اهمية قصوى مع تمادي قوات الاحتلال الاسرائيلي في غيها تجاه القدس المحتلة وخصوصا تجاه حي الشيخ جراح، حيث دعت الامم المتحدة أمس الاربعاء وكما جاء على لسان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "تور وينسلاند"، دعا سلطات الاحتلال إلى عدم تهجير الفلسطينيين وإخلائهم من بيوتهم بحي الشيخ جراح وبلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في إفادة قدمها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الدورية المنعقدة بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك برئاسة وزيرة خارجية النرويج "أنيكن هويتفلدت"، لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، حيث قال وينسلاند: "ندعوا السلطات الإسرائيلية إلى إنهاء تهجير الفلسطينيين وإلى عدم إخلائهم من بيوتهم، بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي".

وأضاف: "ما زلت أشعر بالقلق إزاء احتمال إخلاء عدد من العائلات الفلسطينية من بيوتها التي عاشوا فيها منذ عقود في حي الشيخ جراح وسلوان بالقدس الشرقية، وإن خطر حدوث هذا سيكون بمثابة تصعيد للعنف".

جاء ذلك اثر تطاول سلطات الاحتلال الاسرائيلي منذ الساعات الولى لفجر يوم أمس الاربعاء باقتحام جرافاتها وبأعداد كبيرة منزل عائلة الصالحيه بحي الشيخ جراح مطلقة قنابل الغاز السام وقامت باعتقال كافة افراد العائلة مع المتضامنين معهم بعد اصابتهم ومنع وصول سيارات الاسعاف للمكان، ثم قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي لهدم المنزل.

انياب اليات الاحتلال قامت وبانتقام ملحوظ بهدم منزل العائلة فوق محتويات العائلة وسوته بالارض، كما قامت باستكمال اعمال التجريف لمحيط المنزل والسيطرة على الارض الخاصة بالعائلة وسط تواجد كبير لشرطة الاحتلال.

قال محمد ابوالحمص وهو ناشط مقدسي: "الساعة 3 فجرًا حاصرت قوات الاحتلال الاسرائيلي المنطقة وهاجمت بيت العائلة الصالحية وبدأوا باعتقال المتواجدين فيه وبعد اقل من خمس دقائق كانت الجرافة بشكل انتقام وليس من اجل هدم عادي، كان الهدم لكسر ارادة كل واحد فلسطيني بالصورة الذي وقفها فيها قبل يومين محمود البطل".

وقال مدحت ديبة وهو محام مقدسي: "وفق القانون الدولي الانساني الذي يسري على القدس المحتلة يمنع نقل المحتل من مكانه دون ارادته ورغبته الى مكان آخر، وعندما نتحدث عن عملية تشريد وتهجير قصري وهدم منازل ونقل السكان من مكانهم دون وجه حق يعتبر جريمة حرب يعاقب عليها القانون".

يذكر ان المحكمة المركزية التابعة للاحتلال وقبل عام أصدرت قرار بطرد العائلة والسيطرة على المنزل والارض التي تبلغ مساحتها 6 دونمات لصالح ما يعرف بأملاك الغائبين واعطاء بلدية القدس المحتلة حق السيطرة واستخدامها لصالح المستوطنين.

ان ماحصل يوم امس الاربعاء بحق عائلة الصالحية يستدعي وقوف الكل الفلسطيني لمواجهة المخطط واقتلاع العرب الفلسطينيين المقدسيين من حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين.

نتابع الان اهم التغريدات حول هذا الموضوع (الشيخ جراح) والوسم الخاص به (#انقذوا_حي_الشيخ_جراح ) حيث غرد حساب المغردة (ايمان - Eman????)

ان جرائم النزوح ونقل السكان ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية بموجب تعريف الأمم المتحدة. لن ننسى أبدا أو نتناسى..

crimes of displacement and population transfers are tantamount to genocide under UN definition. WE WILL NEVER FORGET NOR FORGIVE Cartoon by:

@mahmoud3bbas

#SaveSheikhJarrah

غرد حساب الناشطة الفلسطينية (نادية زيد الكيلاني) قائلا:

في الظلام كاللصوص وقبل أن يبزغ نور الفجر جنود الاحتلال الاسرائيلي إقتحموا المنازل والبيوت وأهلها نيام ودب الرعب في نفوس الأهل والأطفال وكرسالة واضحة أن جميعنا مستهدف وإن بإمكانهم الدخول لأي بيت وفي أي وقت يريدوه وهو بالفعل ما حدث من اقتحام منزل عائلة صالحية #انقذوا_حي_الشيخ_جراح

قال حساب الناشط (فاضل - fadel ):

لقد طردت قوات الاحتلال عائلة الصالحية وسط ليلة باردة من منزلها ، واعتقلت أفرادها ، وهدمت منزلهم.. #SaveSheikhJarrah.. # انقذوا_حي_الشيخ_جراح

The Israeli occupation forces threw Salhiya family out of their home in the middle of a cold night, arrested family members, & demolished their home. #SaveSheikhJarrah #انقذوا_حي_الشيخ_جراح

قال حساب الناشط الفلسطيني (محمد نجا - Mohammed Najja):

"سنموت على أرضنا. لقد نزحنا مرة بالفعل ، لكن هذه المرة لن نكون بلا مأوى "، ونشر "نجا" صورة وكتب تعليقا عليها قائلا: المواطن المقدسي محمود صالحية يقف على سطح منزله فيما كانت قوات الاحتلال محاصرة له لتطرده قسراً في الشيخ جراح.

‘We will die on our land. We were displaced once already, but this time we won’t be homeless.’ The Jerusalemite Mahmoud Salhiya standing on the roof of his home as the Israeli occupation forces surrounding it to forcibly dispossess him in Sheikh Jarrah

غرد حساب الناشط (احمد قدورة كارتونيست - Ahmad Qaddura Cartoonist) قائلا:

قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم حي الشيخ جراح لتعتقل جميع أفراد عائلة صالحية رجالا ونساء واطفال وإنباء عن الاعتداء على الشباب المتواجدين هناك #انقذوا_حي_الشيخ_جراح #انقذوا_عائلة_صالحية، كما نشر "احمد" صورة "عاجال" لناشطة الفلسطينية منى الكرد تخبر فيها جميع الناشطين باعتقال جميع عائلة صالحية رجالا ونساءا واطفالا.. تم تفريغ المنزل بالكامل وتم منع الاهالي من الاقتراب لمحيط المنزل لمعرفة ماذا يحدث بالداخل..

تحت عنوان هدم بيوت الفلسطينيين غرد حساب الناشطة الفلسطينية (سمر محمد - Samar Mohammad) قائلا:

( (Demolition of Palestinian homes in occupied Jerusalem. هدم بيوت الفلسطينيين بالقدس المحتلة. #انقذوا_حي_الشيخ_جراح #SaveSheikhJarrah #EthnicCleansing

نختم هذه الخحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب (القدس ينتفض) الذي نشر في تغريدته لما تبقى من ركام بيت الصالحية مع البوم صور عائلية وقال مغردا:

هذا ما تبقى من منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح.. اقتحمت قوات الاحتلال البيت اليوم فجرًا، اعتقلت كل أفراد العائلة وهدمت البيت في جنح الليل وبرد العاصفة. #أنقذوا_حي_الشيخ_جراح