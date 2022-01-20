يوم غد.. مناورات الحزام البحري بمشاركة إيران وروسيا والصين + فيديو

العالم - إيران

وقال المتحدث باسم المناورات الأدميرال مصطفى تاج الديني إن المناورات ستقام على مساحة 17 ألف كيلومتر مربع في مناطق شمال المحيط الهندي بمشاركة وحدات من القوة البحرية للجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية إضافة إلى وحدات القوتين البحريتين لروسيا والصين.

وبين تاج الديني أن: المناورات ستقام بمشاركة 11 قطعة بحرية من الجيش الإيراني، و3 قطع بحرية تابعة لحرس الثورة الإسلامية، و3 قطع بحرية روسية، وقطعتين صينيتين.

وسيتم خلال المناورات إجراء تدريبات تكتيكية مختلفة بينها إنقاذ القطع المشتعلة وتحرير السفن المختطفة واستهداف القطع المعادية.

وترمي المناورات بحسب القائمين عليها لتعزيز الأمن الاقليمي والتعاون بين الدول الثلاث.

وصرح الأدميرال مصطفى تاج الديني إن المناورات: ترمي لرفع جاهزية القوة البحرية، وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية للدول الثلاث، ومحاربة الإرهاب البحري.

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