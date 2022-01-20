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مسؤول فلسطيني يحذر من ارتكاب الاحتلال لجريمة اقتصادية

مسؤول فلسطيني يحذر من ارتكاب الاحتلال لجريمة اقتصادية
الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

حذر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، من أن فتح الاحتلال الإسرائيلي للسدود شرق وشمال قطاع غزة اليوم الخميس، قد يغرق 700 دونم زراعي.

العالم - فلسطين

وأكد العمصي في تصريح صحفي وصل "معا" ، إلى أنه ومع بداية كل عام يتكبد المزارعون خسائر كبيرة نتيجة فتح الاحتلال لعبّارات مياه الأمطار شرق مدينة غزة وبيت حانون، وتصل الخسائر السنوية لنحو مليون ونصف مليون دولار، وتغمر مياه الأمطار 600 دونم شرق غزة، و100 دونم شرق بيت حانون.
وقال: "إن هذه الجريمة التي يرتكبها الاحتلال كل عام، تؤدي إلى غرق وإتلاف محاصيل المزارعين"، مطالبا المؤسسات الحقوقية التدخل العاجل ووقف هذا المسلسل المتكرر من الانتهاك الإسرائيلي، خاصة مع دخول فصل الشتاء والتخوف من إعادة فتح العبّارات.
وطالب نقيب العمال المزارعين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، مطالبًا الجهات المختصة بمساندة المزارعين من خلال إقامة سواتر ترابية لمحاولة تقليل الخسائر الناتجة عن فتح العبارات والسدود.

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