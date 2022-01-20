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مجلس الشيوخ الفرنسي يصوت لصالح حظر ارتداء الحجاب في المنافسات الرياضية

مجلس الشيوخ الفرنسي يصوت لصالح حظر ارتداء الحجاب في المنافسات الرياضية
الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي لصالح حظر ارتداء الحجاب في المنافسات الرياضية، بحجة الحفاظ على الحيادية في الملاعب.

العالم-اوروبا

وبذلك سيتم تعديل قانون مقترح يشير إلى أن ارتداء المشاركين في الفعاليات والمنافسات التي تنظمها الاتحادات الرياضية لـ”رموز دينية محظور”.
وأوضح النص الصادر عن أعضاء المجلس أن التعديل يهدف لـ”حظر ارتداء الحجاب في المنافسات الرياضية”. وأضافوا أن “أغطية الرأس تعرض انضباط الرياضيات اللاتي يرتدينه للخطر” .

والجهة المقترحة للتعديل كانت كتلة اليمين “الجمهوريين”، بينما تبناه المجلس بنحو 160 صوتا مقابل 143 صوتا رافضا. وفي تعديلهم ادعى أعضاء مجلس الشيوخ إن “كل مواطن حر في ممارسة دينه”، لكنهم أكدوا على ضرورة الامتناع عن الترويج للاختلافات.

ومن غير الواضح ما إذا كان الحظر سيطبق في أولمبياد باريس 2024. ولم تتح وزارة الرياضة الفرنسية للتعقيب على الفور.

ويأتي مشروع القانون بعد عام على موافقة البرلمان الفرنسي على تشديد الرقابة على المساجد والمدارس والأندية الرياضية .

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