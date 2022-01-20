الغرامة المالية والسجن لمروجي الشائعات حول كورونا في السعودية

العالم-السعودية

وقالت الوزارة، الخميس، عبر "تويتر": "يعاقب كل من يبث الشائعات حيال جائحة كورونا عبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي أو تداولها، أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع أو من يحرض على مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير ذات صلة".

وأضافت: "تصل الغرامة إلى 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات أو بهما معا"، مشيرة إلى أنه في حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

وارتفعت حالات الإصابة في السعودية، بشكل كبير، منذ بداية العام مع الانتشار العالمي لمتحور "أوميكرون"، مسجلة أكثر من 5 آلاف إصابة في اليوم الواحد.

وقبل أسابيع، أعادت السعودية فرض إجراءات التباعد الاجتماعي في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد أكثر من شهرين ونصف على إلغاء الإجراءات الاحترازية.