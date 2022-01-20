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الصين تحتل المرتبة الأولى عالميا في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية…

الصين تحتل المرتبة الأولى عالميا في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية…
الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

تتوسع العديد من دول العالم في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ومنها الألواح الضوئية، التي تعتمد على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

العالم- منوعات


أصبحت الصين من الدول الرائدة في هذا المجال سواء من حيث تصنيع الألواح الضوئية أو استخدامها، تقول صحيفة “الشعب” الصينية إن بكين أصبحت تحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا المجال في 2021، وتحتل الصين المرتبة الأولى في مجال الاعتماد على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء للعام التاسع على التوالي”.

ولفتت الصحيفة إلى أن حجم الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من الألواح الضوئية في الصين خلال العام الماضي، وصلت إلى 53 مليون كيلو وات.

وأوضحت الصحيفة أنه بنهاية 2021، كان إجمالي الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من جميع الألواح الضوئية، التي تم تركيبها في الصين هو 3.6 مليون كيلووات، وفقا للإحصائيات الرسمية.
وتعد عملية توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية من أفضل وسائل توليد الكهرباء التي تساهم في حماية البيئة من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى تكلفة إنتاجها الرخيصة مقارنة بمصادر الكهرباء الأخرى ذات التكلفة العالية.

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