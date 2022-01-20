آخر مستجدات الإحتجاجات في السودان

العالم - مراسلون

وفي حوار مع قناة العالم خلال تغطية خاصة للاحتجاجات في السودان أشار مراسلنا انطلاق تلك التظاهرات تحت شعار"الوفاء للشهداء"، وخاصة بسبب الاحداث الدامية التي وقعت في الـ17 من هذا الشهر وما رافقها من اطلاق الرصاص الحي وبكثافة، مع وجود قناصين من أجل قنص بعض الوجوه التي يعرفونها من قيادات المقاومة.

وكانت قد دعت قوى سياسية وناشطون سودانيون إلى التظاهر، الخميس، في جولة احتجاجات جديدة تحت شعار "الوفاء للشهداء".

وهذه أول دعوة للتظاهرات عقب أخرى وقعت، الإثنين الماضي، وأسفرت عن سقوط 7 قتلى و167 إصابة بينها 52 بالرصاص الحي، وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية)، ما دفع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، لإصدار قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق في تلك الأحداث.

وقالت "تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم شرق" (تجمع لناشطين في الاحتجاجات) في بيان، إنّ "استمرار العمل الثوري السلمي الجماهيري يشكل ضامناً حقيقياً لإسقاط الانقلاب وحلفائه". وأضاف البيان: "بناء على ذلك، نعلن عن مليونية الوفاء للشهداء يوم (الخميس) 20 يناير(كانون الثاني الجاري) في شارع الستين بالخرطوم".

وتابع: "ندعو كل الثوار للمشاركة الفاعلة وفاءً لأرواح الشهداء، ولا نعرف وفاءً للشهداء إلا باستكمال طريق الثورة (...) وإقامة السلطة المدنية الكاملة".

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