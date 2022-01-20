الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢
٠٤:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مجلس السيادة: اتفقنا مع وفد أمريكي على دخول الأطراف السودانية في حوار وطني

مجلس السيادة: اتفقنا مع وفد أمريكي على دخول الأطراف السودانية في حوار وطني
الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

أفاد بيان عن مجلس السيادة الانتقالي في السودان اليوم الخميس أن المجلس اتفق مع وفد أمريكي على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الحالية في البلاد ودخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل لإنهاء الأزمة.

العالم ـ السودان

وأضاف البيان أن الاجتماع أسفر أيضا عن الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدني لاستكمال مهام الفترة الإنتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية بالإضافة إلى دخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل لإنهاء الأزمة.

والتقى رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليوم بوفد أمريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في وعضوية المبعوث الأمريكي الجديد للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان.

روابط ذات صلة

آخر مستجدات الإحتجاجات في السودان

السودان وجنوب السودان يتفقان على عقد مؤتمر لقبائل التماس بين البلدين

التدخل الأمريكي في السودان يستمر و دبلوماسيان أمريكيان يزوران الخرطوم

الاتحاد الأفريقي يؤكد دعم جهود ترتيب المرحلة الانتقالية بالسودان

دعوة لتظاهرات جديدة اليوم الخميس في السودان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. المشاهد الاولى من معارك القوات اليمنية ومرتزقة الامارات في شبوة

واقع كارثي يعيشه المسنون الفقراء في الكيان

تشاهدون الليلة في بانوراما.. زيارة "رئيسي"الى روسيا...وآفاق التعاون بين طهران وموسكو

الإمارات تستهدف المدنيين بشكل مباشر واليمنيون يتعهدون بالرد

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. مآلات مباحثات فيينا لرفع الحظر وثبات إيران

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 20-01-2021