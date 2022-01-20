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الاتحاد الاوروبي يعلق على دعوة ماكرون لحوار بين بروكسل وموسكو

الاتحاد الاوروبي يعلق على دعوة ماكرون لحوار بين بروكسل وموسكو
الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

اعتبر مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، أن دعوة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى حوار منفصل بين بروكسل وموسكو تتوافق مع موقف التكتل.

العالم-اوروبا

وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "هذا التصريح يتطابق لدرجة كافية مع موقفنا. كان الاتحاد الأوروبي يؤكد دائما أنه يجب أن يكون له مقعد حول طاولة المفاوضات مع روسيا حول قضايا الأمن الأوروبي".

وأشار بوريل مع ذلك إلى أن ماكرون لم يقل أي شيء عن وجود رغبة لديه في عدم تنسيق هذه العملية مع الولايات المتحدة.

واعتبر الرئيس الفرنسي في خطاب ألقاه أمس الأربعاء خلال جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بمناسبة تولي بلاده رئاسة التكتل أن عليه ألا يكتفي فقط بالمفاوضات مع روسي في التنسيق مع واشنطن، مشددا على ضرورة إجراء حوار منفصل بين الاتحاد الأوروبي والطرف الروسي حول قضايا "الأمن الجماعي والسيطرة على الأسلحة".

ولاحقا نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" أن هذه المبادرة "أثارت انزعاجا لدى مسؤولي الاتحاد الأوروبي وصدمتهم".

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