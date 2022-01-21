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رئيسي: ينبغي محاكمة منفذي جريمة اغتيال سليماني

رئيسي: ينبغي محاكمة منفذي جريمة اغتيال سليماني
الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

شدد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، على أن القائد السابق لفيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية الشهيد قاسم سليماني لم يكن ينتمي لايران وحسب وانما ينتمي للأمة الإسلامية برمتها ، مشددا على ضرورة محاكمة منفذي جريمة اغتياله.

العالم - ايران

واشار رئيسي خلال حديثه لقناة روسيا اليوم، الى أن جميع الناس ، من مسلمين وغير مسلمين ، يكنون احتراما كبيرا لدور الشهيد سليماني لأنهم يعرفون أنه استطاع أن ينقذ الناس من هجمات أعداء الإنسانية ، داعش والتكفيريين .

وقال رئيسي: الهدف الذي سعى الشهيد سليماني الى تحقيقه في العراق وسوريا هو "محاربة الإرهاب". وقد تواجد هناك لإنقاذ الأرواح. وان كل شخص في العالم يعرف هذا.

الجدير بالذكر أن القوات الأميركية اغتالت الشهيد سليماني وعددا من رفاق دربه بالقرب من مطار بغداد خلال عملية إرهابية. وردت ايران على الجريمة باستهداف قاعدة عين الاسد الاميركية في العراق بضربات صاروخية ، وأكدت إنها لم ترد بعد على واشنطن.

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رئيسي: ينبغي محاكمة منفذي جريمة اغتيال سليماني

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