الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢
٠٦:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

تحت شعار نحن جميعًا للسلام

شاهد.. انطلاق مناورات الحزام البحري الامني في المحيط الهندي

الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم أن منذ الساعات الاولى من فجر اليوم الجمعة بدأت مناورات الحزام البحري الامني 2022 المرکبة والتي تقام على مساحة 17 الف كيلومتر مربع في شمال المحيط الهندي بمشاركة وحدات من القوة البحرية للجيش الايراني وحرس الثورة الاسلامية اضافة الى وحدات القوتين البحريتين لروسيا والصين.

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم إن هذه المناورات لها دلالات وأهمية كبيرة وكثيرة ومن اهمها التنسيق بين القوى الايراينة المشاركة من الجيش والحرس الثورة الاسلامية وكذلك القوات الصينية والروسية.

وأوضح مراسلنا، أن المرحلة التكتيكية للمنارات الثلاثية بين ايران وروسيا والصين بدأت منذ فجر هذا اليوم وستسمر وتنتهي اليوم بإستعراض عسكري للقوات المشاركة في هذه المناورات.

واشار مراسل العالم الى ان ه المناورات بين ايران والصين وروسيا ترمي الى تعزيز الامن الاقليمي والتعاون بين الدول الثلاث.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

الادميرال ايراني يتحدث عن أهمية مناورات الحزام الامني البحري المشتركة

شاهد..تمهيدات لمناورات ايرانية روسية صينية مشتركة في البحر الهندي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في حديث خاص لقناة العالم.. بالفيديو..الادميرال تاج الديني يوضح سير عملية مناورات الحزام البحري المشتركة

تحت شعار نحن جميعًا للسلام شاهد.. انطلاق مناورات الحزام البحري الامني في المحيط الهندي

زحمة وفود في السودان: واشنطن تُراوغ... بحثاً عن تسوية

بمشاركة ايران وروسيا والصين انطلاق مناورة "حزام الامن البحري 2022"

'طالبان': الاتحاد الأوروبي يعيد بعثته الدبلوماسية إلى أفغانستان

الصين تطرد سفينة أميركية من مياهها وتحذّر أمريكا