شاهد.. انطلاق مناورات الحزام البحري الامني في المحيط الهندي

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم إن هذه المناورات لها دلالات وأهمية كبيرة وكثيرة ومن اهمها التنسيق بين القوى الايراينة المشاركة من الجيش والحرس الثورة الاسلامية وكذلك القوات الصينية والروسية.

وأوضح مراسلنا، أن المرحلة التكتيكية للمنارات الثلاثية بين ايران وروسيا والصين بدأت منذ فجر هذا اليوم وستسمر وتنتهي اليوم بإستعراض عسكري للقوات المشاركة في هذه المناورات.

واشار مراسل العالم الى ان ه المناورات بين ايران والصين وروسيا ترمي الى تعزيز الامن الاقليمي والتعاون بين الدول الثلاث.

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