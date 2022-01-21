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ابتسام الصايغ: لا اشعر بامان حتى في منزلي والخوف من تعرضي للإبتزاز

الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

اعلنت الناشطة البحرينية ابتسام الصايغ بعد الكشف عن اختراق هاتفها انها لا تشعر بأمان حتى في منزلها والخوف من تعرضها للإبتزاز وفبركة القضايا ولكن رغم ذلك ستستمر ولن تستسلم.

العالم-البحرين

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