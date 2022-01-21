بالفيديو..مجزرة سجن صعدة بعيون كاميرا العالم

العالم - مراسلون

واوضح مراسل العالم أن السجن الاحتياطي في صعدة يوجد فيه مايزيد عن 2700 سجين، واضاف أن الغارات العنيفة استهدفت عنابر السجناء بشكل مباشر حيث نجم عنها مئات الشهداء والجرحى.

واشار مراسلنا الى انه لا توجد حتى الان احصائيات رسمية عن عدد الجرحى والشهداء الذين راحوا ضحية العدوان الغاشم، وذلك بسبب استمرار عمليات انتشال الضحايا حتى هذه اللحظة.

وقال مراسلنا انه رأى بأم عينه الكثير من المشاهد المرعبة من اشلاء للضحايا والدمار الذي خلفته الغارات الهيسترية ذات البصمة الاميركية على السجن الاحتياطي في صعدة.

وتابع: ان مستشفيات صعدة مكتضة من الجرحى وجثث الشهداء التي تم نقلها من مسرح الجريمة الشنعاء الى هناك، ومازالت سيارات الاسعاف تهرع الى السجن الاحتياطي من اجل نقل الجرحى والشهداء الى المستشفيات.

واوضح مراسلنا، ان طيران العدوان السعودي الاماراتي لايزال يحلق على اجواء السجن والمناطق القريبة منه، مشيرًا الى ان عمليات انتشال الضحايا من انقاض السجن الاحتياطي لازالت مستمرة وعدد الضحايا يقدر بالالاف كون السجن يضم عدد كبير من السجناء.

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