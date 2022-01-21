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الادميرال تاج الديني يؤكد نجاح اغلب مراحل مناروات الحزام البحري الامني

الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكد الادميرال مصطفى تاج الديني المتحدث بإسم مناروات الحزام البحري الامني 2022 المرکبة بمشاركة ايران وروسيا والصين الجارية في شمال المحيط الهندي على نجاح اغلب المراحل التكتيكية لهذه المناورات رغم الظروف الجوية الصعبة.

العالم - خاص بالعالم

وحول انجاز المراحل التكتيكية لهذه المناورات قال تاج الديني في حوار خاص مع مراسل قناة العالم الاخبارية: "إن معظم التدريبات المنشودة تم انجازها بنجاح ونحن الان نواصل المراحل الختامية لهذه المناورات، واننا نفذنا مرحلة انقاذ السفن المخطوفة، وفي الختام وفي مساء هذا اليوم سوف يكون لنا استعراض عسكري، ومن اهم العناصر في هذه المناورات هي الظروف الجوية التي يتم فيها التدريبات في هذا اليوم".

وتابع:"ان القوات المشاركة في هذه المناورات استطاعت ان ترفع جهوزياتها القتالية والدفاعية في هذه الاجواء الصعبة، حيث الرياح عاتية ونحن نواجه ظروف خاصة".

وبشأن دلالة اجراء المناورات رغم الظروف الجوية الصعبة في المحيط الهندي ديني زاده: " ان اجراء هذه المناورات البحرية في هذه الظروف الجوية، دليل على مهارات ودقة قواتنا البحرية العسكرية من حيث السرعة والتجهيزات والقرارات التي تاتي في الوقت المناسب".

وقال تاج ديني: "أن هذه المناورات لها امكانيات رائعة وجيدة استطاعت ان تظهر قوات قدراتنا المسلحة والمشاركين في هذه المناورات التي تاتي في هذه الظروف الجوية الصعبة".

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