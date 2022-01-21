بالفيديو..دلالات نجاح مناورات الحزام الأمني البحري المشتركة

العالم - مراسلون

وتجري المناورات المشتركة بإجراء تدريبات تكتيكية مختلفة ومتنوعة بين عمليات إنقاذ لسفن عالقة في البحار أو تخليصها من يد القراصنة.

وفي هذا الشق تدربت قوات الدول الثلاث على عمليات مواجهة أهداف محددة و عمليات قتالية بتكتيكات مختلفة.

وقال قائد القوة البحرية للجيش الايراني الادميرال شهرام إيراني:" إن أهمية هذه المناورات تكمن في ان روسيا والصين باعتبارهما بلدين مراقبين في منظمة الدول المطلة على المحيط الهندي ايتونز يشاركان فيها بشكل فعال وهما تعملان كايران باستقلالية تامة لمرافقة سفنهما في المنطقة البحرية للتخلص من قرصنة الارهابيين، وهذه المناورات تساعد على التنسيق البحري وتوفير الامن لخطوط الملاحة البحرية خاصة وان هذه التدريبات توصلنا الى لغة مشتركة في البحر وتساهم في توثيق التعاون المشترك ايضًا".

وشهدت المناورات المشتركة مراحل متعددة، اختبرت فيها مختلف انواع الذخيرة الحية لضرب أهداف محددة سلفا، وتم القيام في المناورات بعمليات مشتركة لمواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة.

وقال المتحدث بإسم المناورات الادميرال مصطفى تاج ديني: "تم انجاز كافة التدريبات وفق البرامج المعدة مسبقًا وبنجاح وحضور فاعل ومؤثر لقطاعات من الصين وروسيا وقد تحقق تقيمنا للمناورات التي كنا نتوقع انها تنتهي بالرقي لمستوى التعاون والمستوى الامني مع باقي الدول الاعضاء في منظمة الدول المطلة على المحيط الهندي التي شاركت بصفة مراقب في هذه المناورات".

تدريبات تكتيكية تحاكي عمليات عسكرية حقيقية، يبدو أن طهران و موسكو و بكين تريد منها التأكيد على مستوى التنسيق بينها، حيث شملت المناورات تدريبات بحرية مختلفة ومتنوعة كعمليات المروحيات و المسيرات و التوغل في ما بين القطع العائمة والتوغل جوا لنجدة السفن المنكوبة والمهددة عمليات الإغاثة وإنقاذ المصابين وإطفاء حرائق السفن المتضررة، لتقول الدول الثلاث بأنها تمتلك خبرات في المجال العسكري تحاول استثمارها في هذه المناورات بهدف ضمان أمن الملاحة في هذه المنطقة الحساسة.

تحضر روسيا والصين الى جانب ايران في مناورات مشتركة في شمال المحيط النهدي وتعاون عسكري، يؤكد رغبة الدول الثلاث في العمل سويًا لتحيق الامن والاستقرار بالمنطقة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..