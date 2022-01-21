ايران وروسيا والصين تطلق النيران على أهداف بحرية مفترضة

العالم - ايران

وقال المتحدث باسم المناورة الأدميرال مصطفى تاج الديني: "في هذه المرحلة من المناورات ، شاركت السفن الحربية التابعة لإيران والصين وروسيا المنتشرة في شمال المحيط الهندي صباح اليوم (الجمعة) في هذه المرحلة من المناورات.

وأضاف: "في هذه المرحلة من المناورة ، أطلقت الوحدات العائمة الايرانية والروسية والصينية، بقيادة المدمرة الإيرانية جماران ، النيران من الاسلحة ذات عيار 20 ملم على أهداف سطحية في البحر محددة سلفا ".

وتابع تاج الديني: "في المرحلة التالية ، تم تنفيذ تمرين 'PHOTOEX' ، بما في ذلك التكوين والترتيب الهجومي للوحدات المشاركة في المناورات ، بالتناسب مع التهديدات في المنطقة . "

ونوه الأدميرال تاج الديني الى أن مشاركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في التحالفات الدولية يشير إلى تعزيز مكانتها الدولية ، مبيناً: إن إرساء الأمن الإقليمي والدولي مهم للغاية بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبالتالي فإن البحرية الإيرانية لن تسمح بأي تهديد بحري.