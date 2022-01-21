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انطلاق المفاوضات بين لافروف وبلينكن في جنيف

انطلاق المفاوضات بين لافروف وبلينكن في جنيف
الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

انطلقت المحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنطوني بلينكن، حيث من المتوقع أن يناقش الطرفان قضايا الضمانات الأمنية للطرفين في جنيف.

العالم - روسيا

ووصل الوفدين الروسي والأمريكي إلى جنيف في الليلة الماضية، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات لعدة ساعات، وبعد ذلك سيعقد لافروف وبلينكين مؤتمرين صحفيين منفصلين بحسب سبوتنيك.

ومن المقرر أن يجتمع الطرفان مع الرئيس السويسري، في فندق الرئيس، وهو مكان مخصص للمفاوضات الدولية، حيث عقدت فيه مشاورات حول سوريا في عام 2016، بما في ذلك لقاء بين لافروف وجون كيري، الذي شغل في ذلك الوقت منصب وزير الخارجية الأمريكي.

وتأتي هذه المباحثات عقب اجتماعات بين روسيا الولايات المتحدة، وروسيا والناتو، حول الضمانات الأمنية، التي تطلبها موسكو بعدم توسع الحلف العسكري الغربي باتجاه الشرق، وضم جمهوريات من الاتحاد السوفيتي السابق، ومن بينها أوكرانيا، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية على أراضي هذه الدول.

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