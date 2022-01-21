ما رأيكم .. ما حقيقة التقدم في مباحثات فيينا؟

العالم - ما رأيكم

ويضيف هؤلاء بأنه نظراً لخروج أمريكا من الإتفاق النووي في الماضي كان من المفترض ان تقدم ضمانات ونوع من الاعتذار لأجل العودة الى الإتفاق لكن ما لا تقوم به الولايات المتحدة وهي الآن تتهم الطرف الآخر بالتعطيل.

ويتابع هؤلاء :"أمريكا تعلم أن الجانب الإيراني لا يعطل لكن تتهمه بالتعطيل من أجل ان تقدم إيران مزيداً من التنازلات، هناك مراوغة الساعة الأخيرة اذ انه من ناحية معينة أمريكا تبدو راضية من المفاوضات ومن ناحية آخرى يقول وزير خارجية أمريكا بأنها تبحث سبل آخرى لمواجهة إيران".

ويقول هؤلاء أنه مطلوب اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية ان تضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لكي تقوم الأخيرة بتسريع القبول بما تريده الولايات المتحدة الأمريكية وتتنازل عن شروطها مؤكداً على أن أمريكا تريد العودة الى اتفاق نووي غير طويل الأمد لسنوات الثلاثة المتبقية من حكم بايدن وهي لا تريد حل الموضوع النووي بشكل نهائي.

من جانب آخر يقول دبلوماسيون إيرانيون سابقون أن أمريكا بحاجة الى التوصل الى إتفاق للموضوع النووي اكثر من ايران حيث أمريكا تبحث عن اتفاق مؤقت وهذا ما ترفضه إيران.

ويوضح هؤلاء أن أمريكا مستعجلة للتوصل الى اتفاق وايران ليست مستعجلة كما أنه امريكا تريد رفع العقوبات على مراحل وليس دفعة واحدة وهذا الأمر ترفضه إيران كذلك.

ويشير هؤلاء الى عضوية ايران في منظمة شانغهاي الإقتصادية وتطبيق إتفاقية التعاون الشامل بين ايران والصين وزيارة الرئيس الإيراني الى روسيا حيث أعلنت روسيا استعدادها للتعاون مع ايران بكافة المجالات ويضيفون أن هذه المواضيع ترعب الأمريكيين.

ويؤكد هؤلاء على ان ايران تمكنت من استرجاع قدرتها على بيع النفط والحصول على عوائدها بالعملة الصعبة وهذا الأمر يجعل الأمريكيين يبحثون عن اتفاق في اسرع وقت ممكن ويضيفون أنه على أن إيران تطالب بحقها بموضوع العقوبات والخسائر التي تلقتها عقب خروج ترامب من الإتفاق النووي.

ويقول هؤلاء أن أمريكا اليوم بين فكي كماشة إما تعطي ضمانات لإيران أو تدفع لها الخسائر وأن إيران فتحت أبواب آخرى وفرص آخرى في الدول الشرقية.

ما رايكم