الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢
٠١:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 21-01-2022

الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 20-01-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 20-01-2021

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 20-01-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. جرائم حرب التحالف في اليمن والمطالبة بالردع

بالفيديو.. ما سبب ارتكاب العدوان السعودي للمجازر في اليمن؟

اليك مشروبات تنظف الكبد وتحميه من الالتهابات

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة.. المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان ضد اليمن سترتدّ إلى صدور حكام التطبيع

بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي.. لافروف: نعارض استمرار توسع الناتو لأن هذا الحلف موجه ضد روسيا

فضل الله: قرار حزب الله وحركة أمل نتاج إعادة التقييم المرتبط بمصالح الناس