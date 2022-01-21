شاهد.. مفاوضات فيينا وسيناريوهات محتملة للمستقبل

العالم - خاص العالم

وقال الكاتب والباحث في الشؤون الدولية وسام إسماعيل أن الموقف الأمريكي عموما يتصف بالبرغماتية والقدرة على المناورة وهو الآن في مفاوضات فيينا يبحث عن مصالحه وعن مكاسب بعودته الى الإتفاق النووي الذي انسحب منه في السابق.

وأضاف إسماعيل خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية بأنه نظراً لخروج أمريكا من الإتفاق النووي في الماضي كان من المفترض ان تقدم ضمانات ونوع من الاعتذار لأجل العودة الى الإتفاق لكن ما لا تقوم به الولايات المتحدة وهي الآن تتهم الطرف الآخر بالتعطيل.

وتابع إسماعيل قائلاً:"أمريكا تعلم أن الجانب الإيراني لا يعطل لكن تتهمه بالتعطيل من أجل ان تقدم إيران مزيداً من التنازلات، أعتقد هناك مراوغة الساعة الأخيرة اذ انه من ناحية معينة أمريكا تبدو راضية من المفاوضات ومن ناحية آخرى يقول وزير خارجية أمريكا بأنها تبحث سبل آخرى لمواجهة إيران".

وقال إسماعيل أنه مطلوب اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية ان تضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لكي تقوم الأخيرة بتسريع القبول بما تريده الولايات المتحدة الأمريكية وتتنازل عن شروطها مؤكداً على أن أمريكا تريد العودة الى اتفاق نووي غير طويل الأمد لسنوات الثلاثة المتبقية من حكم بايدن وهي لا تريد حل الموضوع النووي بشكل نهائي.

من جانب آخر قال الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي أن أمريكا بحاجة الى التوصل الى إتفاق للموضوع النووي اكثر من ايران حيث أمريكا تبحث عن اتفاق مؤقت وهذا ما ترفضه إيران.

وأوضح افقهي خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية أن أمريكا مستعجلة للتوصل الى اتفاق وايران ليست مستعجلة كما أنه امريكا تريد رفع العقوبات على مراحل وليس دفعة واحدة وهذا الأمر ترفضه إيران كذلك.

وأشار أفقهي الى عضوية ايران في منظمة شانغهاي الإقتصادية وتطبيق إتفاقية التعاون الشامل بين ايران والصين وزيارة الرئيس الإيراني الى روسيا حيث أعلنت روسيا استعدادها للتعاون مع ايران بكافة المجالات مضيفاً أن هذه المواضيع ترعب الأمريكيين.

وأكد أفقهي على ان ايران تمكنت من استرجاع قدرتها على بيع النفط والحصول على عوائدها بالعملة الصعبة وهذا الأمر يجعل الأمريكيين يبحثون عن اتفاق في اسرع وقت ممكن مضيفاً أنه على أن إيران تطالب بحقها بموضوع العقوبات والخسائر التي تلقتها عقب خروج ترامب من الإتفاق النووي.

وقال أفقهي أن أمريكا اليوم بين فكي كماشة إما تعطي ضمانات لإيران أو تدفع لها الخسائر وأن إيران فتحت أبواب آخرى وفرص آخرى في الدول الشرقية.

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https://www.alalam.ir/news/6006608