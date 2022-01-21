المعلق الجزائري حفيظ دراجي يرد لأول مرة على اتهامه بـ'إهانة وسب' الشعب المغربي

العالم - الجزائر

وانتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم أن دراجي "يسب فيها المغرب وشعبه"، وهو ما نفاه المعلق الجزائري، مؤكدا أن هذه الصور مفبركة وأنه عمل غير أخلاقي.

وردت الفتاة، التي نشرت الصور، وفيديوهات لمحادثتها كاملة مع حفيظ دراجي، مؤكدة أن المعلق الجزائري "شتمها ووجه سبابا للشعب المغربي"، على حد قولها.

وكان دراجي، تولى عبر شبكة "بي إن سبورتس"، التعليق على مباراة منتخب بلاده أمام كوت ديفوار، أمس الخميس، ضمن دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون، والتي خسرت فيه الجزائر بنتيجة 1-3، لتودع المنافسات من دور المجموعات.

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