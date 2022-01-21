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الامم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار وفتح موانئ ومطارات اليمن

الامم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار وفتح موانئ ومطارات اليمن
الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة، إن ما يحتاجه الملف اليمني هو وقف لإطلاق النار وفتح موانئ ومطارات البلاد، "ومن ثم بدء حوار جاد".

العالم-اليمن

وجاء تصريح غوتيريش في اجتماع خاص لأعضاء الجمعية العامة المنعقد حاليا بالمقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك، للاستماع إلى أولويات الأمين العام خلال العام 2022.

وأوضح غوتيريش أن الأمم المتحدة "تعمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وفتح الوصول إلى البلاد واستئناف عملية سياسية شاملة لإنهاء الصراع الكارثي الذي دام سبع سنوات".

وكان غوتيريش أعرب عن قلقه إزاء استمرار الضربات الجوية على صنعاء والحديدة وأماكن أخرى في اليمن خلال الأيام الأخيرة.

في 26 مارس 2015 ، شنت السعودية وتحالفها المكون من عدة دول عربية بمساعدة وضوء أخضر من الولايات المتحدة، هجمات واسعة النطاق ضد اليمن لتحقيق اهدافها وطموحاتها السياسية، بحجة عودة الرئيس المستقيل و الهارب عبد ربه منصور هادي الى السلطة اليمنية.

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الامم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار وفتح موانئ ومطارات اليمن

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