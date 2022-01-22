آخر تطورات الحسكة بعد هجوم داعش على سجن غويران (فيديو وصور)

العالم-سوريا

وأفادت "سانا" باستمرار التحليق المكثف للطيران المروحي التابع لقوات الاحتلال الأمريكي بالتوازي مع استمرار الاشتباكات في محيط السجن وحيي الزهور وغويران المجاورين بين ميليشيا "قسد" وعناصر تنظيم "داعش" والهاربين من السجن ما أسفر عن مقتل العشرات من الطرفين إضافة إلى استشهاد 6 مدنيين سوريين.

وأدت الممارسات القمعية للميليشيا بحق الأهالي خلال اقتحامها المنازل في حيي غويران والزهور بمساندة الطيران الأمريكي إلى نزوح الآلاف من منازلهم باتجاه باقي أحياء المدينة.

روسيا تحذر امريكا من تهديد حياة المدنيين وتدمير البنى التحتية

وحذرت وزارة الدفاع الروسية من أن استخدام قوات الاحتلال الأمريكي للطيران في ملاحقة الفارين من السجن سيؤدي الى تهديد حياة المدنيين والبنى التحتية.

وقال نائب مدير مركز التنسيق الروسي في حميميم اللواء البحري أوليغ جورافليوف في بيان مساء الجمعة: “تم إشراك الطيران الحربي للقوات الأمريكية في عملية القضاء على الإرهابيين الفارين من السجن ومن المرجح بدرجة كبيرة أن استخدام وسائل الاستهداف الجوية سيؤدي إلى تدمير منشآت للبنية التحتية للمدينة وسقوط ضحايا بين السكان المدنيين”.

وأشار جورافليوف إلى أن الأوضاع في شمال شرق سوريا تثير قلقاً كبيراً داعياً ميليشيا "قسد" إلى ضمان أمن السكان المدنيين والمنشآت العامة.

"قسد" معلقا على التطورات في الحسكة: اعتقلنا جميع الهاربين

من جهته قال القيادي في ميليشيا "قسد"، مظلوم عبدي إن "قسد" نجحت بمساعدة التحالف الامريكي باعتقال جميع الهاربين من سجن غويران في الحسكة.

وفي أول تعليق لمسؤول في "قسد" على ما جرى في الحسكة، قال عبدي إن تنظيم "داعش" حشد خلاياه النائمة في محاولة للقيام بعملية هروب من السجن الواقع في حي غويران بالحسكة، وأضاف أن التنظيم استعان بانتحاريين، وقام بتمرد داخل السجن.

وقال عبدي عبر "تويتر" إن "القوات الأمنية نجحت بمساعدة التحالف الدولي في صد الهجوم، وتم تطويق محيط السجن بالكامل، واعتقال جميع الهاربين".

وجدد عبدي التأكيد على أن قتال قواته ضد التنظيم "مستمر ولن يتوقف حتى يتم وضع جميع المجرمين خلف القضبان".

وحسب رواية "قسد"، فقد تم الهجوم على البوابة الغربية للسجن ليل الخميس باستخدام سيارة مفخخة ودراجة نارية مفخخة تبعه هجوم لخلايا تنظيم "داعش" من خارج السجن مع تنفيذ المحتجزين داخله لعصيان وأعمال شغب وحرق الأغطية والأدوات البلاستيكية ما أسفر عن فرار المئات منه.

وقتل 18 عنصراً من ميلشيا "قسد" و16 من "داعش"، في الاشتباكات التي دارت داخل وخارج سجن غويران الذي تسيطر عليه ميليشيا "قسد" وقوات الاحتلال الأمريكي.

لقطات فيديو تظهر لحظة هروب سجناء "داعش" من السجن

وأظهرت لقطات فيديو تناقلتها وسائل إعلام ونشطاء لحظة هروب عدد من معتقلي تنظيم "داعش" من سجن الصناعة في حي غويران بالحسكة.

هروب داعش من السجن

كما تناقل نشطاء مقطع فيديو قالوا إنه يظهر تمركز بعض من عناصر داعش ودخولهم لأحد المنازل في الحسكة وأنباء عن وجود أسرى.

اسرى داعش في غويران

وأطلقت "قسد"، حملة تمشيط داخل سجن غويران في محافظة الحسكة "بهدف السيطرة على الوضع" داخله بعد محاولة هروب لأفراد من "داعش" مسجونين فيه.