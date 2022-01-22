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جمعية الوفاق تدعو لوقف شامل للحرب على اليمن

جمعية الوفاق تدعو لوقف شامل للحرب على اليمن
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

دعت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين، إلى ضرورة الوقف الشامل للحرب على اليمن والذهاب لعملية سياسية جادة تحفظ لليمن حقه في الحياة والسيادة.

العالم - البحرين

وأكدت الوفاق بأن "خيارات الحرب مدمرة، وأن قتل المدنيين واستهداف البنى التحتية ومنازل الآمنين من خلال الضربات الجوية على أماكن متفرقة من اليمن خلال الأيام الأخيرة لا تنتج إلا مزيدا من الدمار والأزمات".

وقدمت الوفاق تعازيها للشعب اليمني "بإرتقاء أعداد كبيرة جداً من المدنيين في يوم واحد وهو مؤشر على أن الوضع الإنساني في خطر".

واستشهد أمس الجمعة 21 يناير 2022، أكثر من 70 شخصا في غارات جوية نفذها التحالف السعودي في اليمن، بينهم 3 أطفال، وفق هيئة إنقاذ الطفولة.

وقد أكد الصليب الأحمر الدولي سقوط أكثر من 100 شخص بين شهيد وجريح جراء غارات على سجن في صعدة شمال البلاد.

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