شاهد.. ادانات واسعة لمجازر العدوان في اليمن وصنعاء تحذر الإمارات

العالم - اليمن



ردود افعال متوالية على الجرائم التي ترتكبها السعودية والامارات بحق الشعب اليمني حيث أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان الإمارات لم تعد في مأمن من ضربات القوات اليمنية بعد المجازر التي ارتكبتها خلال اليومين الماضيين واستهدافها للسجون والمناطق السكنية وقال سريع ان على الشركات الأجنبية في الإمارات المغادرة وان لا تعرض نفسها للخطر من جانبه قال الناطق باسم حركة انصارالله محمد عبدالسلام ان العدو الاماراتي السعودي بجرائمه ومجازره الوحشية لا يأتي بجديد سوى أنه يعلن للعالم أنه مفلس أخلاقيا وفاشل ميدانيا مؤكدا أن لا سلام في ظل استمرار العدوان والحصار واعتبر عبدالسلام بيان مجلس الأمن حول الرد على جرائم الامارات يشجع المعتدي على مواصلة عدوانه وحصاره على اليمن وغطاء لارتكاب مزيد من المجازر الوحشية كما حصل في الحديدة وسجن صعدة.



الى ذلك دانت عدد من الشخصيات والاحزاب السياسية وحركات المقاومة في العراق ولبنان وفلسطين وعدد من البلدان العربية والاسلامية الاخرى العمليات الوحشية للتحالف السعودي على سجن صعدة واستهداف الاطفال في الحديدة واعتبر حزب الله ان هذه المجازر البشعة تؤكد همجية قوى العدوان وتجردها من القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية مستنكرا الصمت القاتل الذي يلف العالم إزاء هذه المجازر ودعا الأحرار الى الوقوف مع اليمنيين.



دوليا ايضا دانت اكثر المنظمات الدولية الهجوم الاخير للتحالف السعودي على سجن صعدة والمناطق السكنية في الحديدة حيث ندد الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالغارات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية والمنشات المدنية، مؤكدا انها مخالفة للقانون الدولي الإنساني وطالب بتحقيقات سريعة وفاعلة وشفافة في هذه الأحداث. هذا بينما نددت منظمات اغاثية وانسانية منها منظمة هيئة إنقاذ الطفولة الدولية والصليب الاحمر الدولي ومنظمة هيومن راتس واتش بالهجمات الاماراتية ووصفتها بالوحشية مطالبة باجراء تحقيقات فورة في ذلك.