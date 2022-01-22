أمريكا تعلن وصول الدفعة الأولى من المساعدات العسكرية الى أوكرانيا

العالم-الاميركيتان

وبحسب بيان السفارة على تويتر:" الشحنة الأولى من المساعدات التي قرر الرئيس جو بايدن مؤخرا إرسالها إلى أوكرانيا وصلت ليلا. وتشمل هذه الشحنة حوالي 200 ألف رطل (90.7 طن) من الأسلحة الفتاكة، بما في ذلك ذخيرة للمدافعين عن خط المواجهة الأوكراني".

ويوم الثلاثاء الماضي، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين إن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة إرسال مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، مع توقع تسليم المزيد خلال الأسابيع المقبلة.

من جهتها حثت روسيا واشنطن مرارا على وقف تزويد أوكرانيا بالسلاح.