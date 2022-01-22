ارتفاع ضحايا استهداف العدوان السجن الإحتياطي بصعدة الى 82 شهيدا

العالم - اليمن

وناشد المتوكل الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية بتسيير رحلات طبية إسعافية إلى اليمن لإجلاء مصابي مجزرة السجن الاحتياطي.

وأضاف وزير الصحة اليمني أن القطاع الصحي في اليمن منهك جدا في اليمن نتيجة 7 سنوات من العدوان لا يستطيع استيعاب هذا الكم من الحالات، وندعو الى استنفار طبي في جميع المحافظات.

وتابع المتوكل أن العدوان يرتكب جريمة مركبة في استهداف الشعب اليمن عبر الجرائم وعبر الحصار، وندعو العالم الى فتح مطار صنعاء وإيقاف العدوان والحصار

كما دعا الصليب الأحمر والمنظمات الى ادانة الجريمة البشعة والانتقال من الصمت الى الموقف الواضح