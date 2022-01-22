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عملية إعصار اليمن

السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج إنقلاب الصورة على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع عملية اعصار اليمن التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية التي استهدفت مطاري دبي وأبوظبي ومنشآت مدينة المصفح الإماراتية.

العالم - انقلاب الصورة

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