قصف اليمن يعني أن 'اسرائيل' أصبحت في خطر

العالم – ما رأيكم

ويقول باحثون سياسيون ان تحالف التخلف العربي الذي يدار بأيدي اميركية وصهيونية يحاول تثبيت معادلة قصف المدنيين العزل مقابل الاهداف الاستراتيجية التي يستهدفها الجيش واللجان الشعبية علی مختلف الجبهات والتي كان اخرها قصف "اسرائيل الثانية" أي الامارات.

ويؤكد خبراء عسكريين ان المقروء من خلال المعطيات الميدانية ان هذا التصعيد الخطير من قبل الامارات المتصهينة لم يأت الا علی وقع الا علی وقع التطورات الميدانية واستشعار الكيان الصهيوني بخطورة الوضع وتطور القدرات اليمنية انطلاقاً من معركة مأرب وذلك التحرك واللقاءات التي مارسها قادة الكيان الصهيوني علی كافة المستويات والتي كان اخرها زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي وبعدها جاء هذا التصعيد.

ويحذر خبراء عسكريين ان هذه الجرائم الممنهجة وهذا التصعيد الخطير، لايمكن ان يمر دون رد وقد وصلت رسائل اليمنيين سواءاً الی الامارات الظاهر في الواجهة أو الی الكيان الصهيوني الذي قرأ هذه الرسائل بشكل أكبر انطلاقاً من عملية السفينة روابي التي تم احتجازها من قبل الجيش واللجان الشعبية وكانت تحمل عتاداً عسكرياً في المياه الاقليمية اليمنية ووصولاً الی عملية اعصار اليمن التي طالت اهدافاً حساسة داخل الامارات من مطار ابوظبي ومطار دبي ومصفاة المصفح وغيرها من الاهداف الحساسة جداً.

ويشدد خبراء عسكريين ان كيان الاحتلال قرأ الرسائل اليمنية جيداً وفهم ان لدی الجيش واللجان الشعبية القدرات علی الوصول سواءاً الی عمق الاراضي المحتلة أو القدرة علی الوصول الی الاماكن التي يعتبرها أكثر حساسية فيما يتعلق بملاحته في البحر الاحمر.

ويوضح خبراء عسكريين ان هذه المعطيات اجبرت كيان الاحتلال علی دفع الامارات الی هذا التصعيد وارتكاب مجازر باسلوب مشابهة كثيراً بحرب الاحتلال ضد حزب الله في 2006 وحرب تموز وأيضاً حرب الاحتلال في عام 2014 ضد حركات المقاومة الفلسطينية وعملية سيف القدس.

ويؤكد خبراء عسكريين ان هذه الجرائم لن تمر دون رد وقد كانت عملية اعصار اليمن بمثابة رسالة تحذيرية الی كيان الاحتلال ان اليمنيين قادرون الی الوصول الی كافة الاهداف الحيوية والحساسة داخل اراضيه ولن تنفعه المنظومات الدفاعية الاسرائيلية ولا الاميركية ولاالبريطانية.

وينتقد نشطاء سياسيين يمنيين ازدواجية المعايير لدی المجتمع الدولي ازاء مايجري في اليمن مشيرين الی ان 80 دولة نددت بعملية اعصار اليمن ضد الامارات، لكن هذه الدول، بلعت السنتها اليوم ودست رأسها في التراب كالنعامة ولم تتحرك ولم تندد بقتل أطفال اليمن.

ويبين نشطاء سياسيين يمنيين ان الرد علی هذه الجريمة سيكون مزلزلاً كما توعدت به القيادة العسكرية في اليمن وكما قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيی سريع موضحاً ان الرد، سيستهدف مواقع حيوية تهز اركان النظام الاماراتي.

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