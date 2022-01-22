شاهد.. باحث يمني يكشف للعالم تفاصيل جرائم السعودية في اليمن

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وأضاف الراجح خلال مشاركته في تغطية قناة العالم الإخبارية حول مجزرة تحالف العدوان ضد سجناء السجن الاحتياطي اليمني في صعدة أن المنظمات الدولية تزور السجن مراراً وتكراراً كما زار وفد من الصليب الأحمر الدولي وسلم للسجناء في هذا السجن ملابس فلذلك لم يخطئ العدوان في حساباته بل استهدف السجن متعمدا.

وأكد الراجح على أن هذه الجريمة تأتي في إطار جرائم النظام السعودي في اليمن التي تستهدف مناطق مشهورة ومعروفة جدا في اليمن ناهيك عن استهداف صالة الاعراس وراح ضحيتها الف شهيد وجريح.

وتابع الراجح بأن العدوان ينفي هذه الأيام مسؤوليته لإستهداف السجن المركزي في صعدة كما حصل في استهداف قاعة الأعراس لكنه اضظر الى الإعتراف بالجريمة بعد أشهر.

وشدد الراجح على أن مزاعم العدوان حول استهداف مجتمعات عسكرية في الداخل اليمني غير صحيحة وحتى لو صحت مزاعمهم لا يحق للعدوان ان يستهدف العسكريين وسط المناطق السكنية كما أن التجربة أثبتت أن ضحايا غارات العدوان ليسوا عسكريين.

وأعلن وزير الصحة اليمني طه المتوكل عن استشهاد 82 سجينا وإصابة 266 اخرين جلهم في حالة خطرة اثر غارات العدوان على السجن الاحتياطي في صعدة.

وناشد المتوكل الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية بتسيير رحلات طبية إسعافية إلى اليمن لإجلاء مصابي مجزرة السجن الاحتياطي.