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مصدر قريب من الفريق الايراني المفاوض؛

ليس هناك اي اتفاق مؤقت على جدول أعمال ايران

ليس هناك اي اتفاق مؤقت على جدول أعمال ايران
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

نفى "مصدر قريب" من الفريق الايراني المشارك في مفاوضات فيينا لرفع الحظر الظالم، ما ادعته شبكة الـ "سي ان ان" الاخبارية الامريكية، بشأن "وجود اقتراح حول اتفاق مؤقت" في هذه المفاوضات؛ مؤكدا بان "هكذا اتفاق ليس مدرجا على الاطلاق في جدول اعمال الجمهورية الاسلامية الايرانية".

العالم - ايران

واوضح المصدر نفسه في تصريح لـ "ارنا" اليوم السبت، انه "ليس هناك اي اتفاق مؤقت على جدول اعمال ايران، وان طهران تريد اتفاقا مستديما يمكن الاستناد عليه".

وكانت شبكة الـ "سي ان ان"، ادعت في تقرير نشرته اليوم نقلا عن "مسؤولين امريكيين" قولهم بان "موسكو قدمت بعلم من امريكا، اقتراحا الى ايران بانها تستطيع عبر اتفاق مؤقت ان تحظى برفع جزء من الحظر ازاء الموافقة على بعض القيود النووية".

وجاء في هذا التقرير نقلا عن "عضوين" في ادارة الرئيس الامريكي بايدن، ان "احد المسؤولين في الكونغرس ومسؤولا حكوميا سابقا في واشنطن و4 اخرون، ادعوا بانهم على علم بهذا الخبر"؛ بينما صرح احد كبار المسؤولين في ادارة بايدن ان "التدابير المؤقتة" ليست على سلم القضايا الرئيسية في المفاوضات"؛ على حد الـ سي ان ان.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة"، قد صرح انه "وفقا لمسودتي رفع الحظر، والخطوات التعويضية التي سلمناها الى الاطراف الاخرى، فإنه لا يوجد هناك اي شيئ اسمه اتفاق تدريجي او مؤقت؛ على الاطلاق".

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