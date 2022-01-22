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نقابة الفنانين في سوريا تنعى مخرج مسلسل 'باب الحارة'

نقابة الفنانين في سوريا تنعى مخرج مسلسل 'باب الحارة'
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

نعت نقابة الفنانين في سوريا المخرج بسام الملّا، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت.

العالم- منوعات

أعلنت نقابة الفنانين في سوريا: وفاة المخرج السوري بسام الملا عن عمر ناهز 62 عاماً.

وعبر صفحتها على "فيسبوك"، كتبت نقابة الفنانين، فرع دمشق: "ننعي اليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا، وسنوافيكم لاحقاً بمواعيد الدفن والعزاء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

واشتهر بسام الملا بأعمال البيئة الشامية، ومن أبرزها ليالي الصالحية وأيام شامية، إضافة إلى مسلسل "باب الحارة" ، والذي أثار جدلا واسعا بين من رجحه كعمل يجسد حقبة تاريخية مهمة من دمشق وحاراتها، وبين من استنكر مضمونه واعتبره محض خيال شوه حقيقة تاريخ الشام وأهلها.

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