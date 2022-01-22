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السودان.. البرهان يعلن تشكيل حكومة جديدة تتعارض مع الدستور

السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

محاولة جديدة لإضفاء الشرعية على إنقلاب الـ25 من اكتوبر من قبل رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، عبر تشكيل حكومة جديدة بعد ان ضنّ بحثه عن رئيس وزراء جديد عقب استقالة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك ليصبح ما تبقى من حكومته السابقة نياشين فقط.

العالم - مراسلون

ولأول مرة في تاريخ السودان تعجز الحكومة عن إجازة ميزانية الدولة في موعدها ، فبخلاف خلوِ الخزينة العامة من الاموال، الا ان التشكيل الجديد الذي قام به البرهان كان طوق النجاة لإجازة الميزانية

وبعد ساعات من تشكيل الحكومة الجديدة تقدم وزير الشباب والرياضة باستقالته بدعوى ان التشكيل يفتقد للشرعية الدستورية، ويتوقع أن يتبعه آخرون.

ومع الفوضى السياسية التي يعيشها السودان ارتفع الدولار بصورة غير مسبوقة وارتفعت معه الاسعار في ظل اصرار العسكر على التمسك بالسلطة رغم الدماء التي سالت في الشارع السوداني، الشارع الذي أيقن ألا ضوء في اخر النفق الا بذهاب العسكر الى ثكناته وفرض مدنية الدولة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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