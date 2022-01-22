رؤساء االسلطات الثلاث يبحثون زيارة رئيسي لروسيا وميزانية العام القادم

العالم - ايران

وتم خلال الاجتماع الأسبوعي لرؤساء السلطات الثلاث الذي استضافه آية الله السيد إبراهيم رئيسي بحث أهم القضايا المحلية والدولية.

وكانت زيارة الرئيس إلى روسيا التي استمرت يومين ، وما حققته هذه الزيارة من مكاسب في توسيع العلاقات الثنائية بين طهران وموسكو ، وكذلك التأكيد على الأهمية الاستراتيجية للتعاون الإقليمي والدولي بين البلدين ، وخاصة معارضة الأحادية ، من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها في الاجتماع.

كما تمت مناقشة موضوع مشروع موازنة العام الايراني القادم في لجنة المواءمة لمجلس الشورى الإسلامي وضرورة الاهتمام بمحاور وأهداف وتوجهات الموازنة وفق إمكانيات وموارد الدولة.

واكد رؤساء السلطات الثلاث في هذا الاجتماع أيضًا ، على تعاون وتآزر السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وجميع المؤسسات نحو الأهداف العادلة للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية ، وذلك على اعتاب الذكرى الثالثة والأربعين لانتصار الثورة الاسلامية وتأسيس الجمهورية الإسلامية وتقوية الأمل والثقة.