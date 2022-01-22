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وزير الدفاع الايراني: الاجواء متاحة لاتخاذ خطوات كبرى في وزارة الدفاع

وزير الدفاع الايراني: الاجواء متاحة لاتخاذ خطوات كبرى في وزارة الدفاع
السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم السبت، أن الاجواء متاحة لاتخاذ خطوات كبرى وتحقيق أهداف استراتيجية في وزارة الدفاع، وأن السياسات والتخطيطات للجهود المشتركة تصب في هذا المسار.

العالم - ایران

وفي حديثه على هامش زيارته التفقدية لمعرض "مرحلة تحقيق القفزة في القطاع الجوفضائي"، أعرب العميد محمدرضا آشتياني عن تقديره للجهود المبذولة في منظمة الصناعات الجوفضائية، وقال: نظرا لنتائج الدراسات المنجزة والمشاهدات في التقييمات الميدانية، فإن منظمة الصناعات الجوفضائية أنجزت خطوات مؤثرة وحققت قفزات نوعية في إطار تنفيذ إيعازات وإرشادات القائد العام للقوات المسلحة.

وبيّن ان الاجواء متاحة لتحقيق اهداف كبرى واستراتيجية في وزارة الدفاع، وأن السياسات العامة والتخطيطات للجهود المشتركة تصب في هذا المسار، مضيفا: ان الإخلاص هو المفتاح والرمز الأساس لطريق النجاح، وقد شاهدنا ذلك جميعا في سيرة شخصيات كبرى من أمثال الشهيد سليماني والشهيد فخري زادة والشهيد صياد شيرازي.

الجدير بالذكر ان معرض أبحاث وابداعات منظمة الصناعات الجوفضائية، تم التخطيطه له وانجازه في العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 آذار/مارس 2022)، بهدف تحقيق التغيير في منظمة الصناعات الجوفضائية ومنظوماتها ورسم مستقبلها، اضافة الى زيادة الوعي بشأن الحروب والمعارك المستقبلية.

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