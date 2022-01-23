سرقة 3 سيارات لمصلين من أمام مسجد في ليبيا!

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وتبين سرقة سيارات المواطنين، جمال مفتاح الفقي، عبدالسلام عيسى كرواد، ومحمد عيسى كرواد، من قبل مجهولين لاذوا بالفرار.

ويشير إلى أن "ليبيا مرّت بحروب كثيرة، وللأسف فإن كثيراً من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي كانت تعمل على إثارة الفتن (..) وبسبب هذه الحروب تدهورت أوضاع الكثيرين، وأصبح الوضع المادي تحديداً تحت الصفر، وهذا ما فتح باباً لتجارة تعتبر جديدة على الشعب الليبي وهي تجارة الخردة".

ويلمح عدد من شباب ليبيا إلى أن "المواطن أصبح -مع عدم توافر السيولة وفرص العمل- يبحث عن أي مصدر رزق له.. ومن ثم انتشرت ظاهرة جديدة وهي سرقة أغطية الصرف الصحي في كل شوارع المدينة للأسف، وبالتأكيد هذا الشيء يضر بالمواطن وحتى السيارات، وكان هذا الأمر السبب في الكثير من الحوادث، وكل شيء موثق".