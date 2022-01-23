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اليوم.. قائد الثورة يستقبل جمعا من منشدي وذاكري مناقب أهل البيت (ع)

اليوم.. قائد الثورة يستقبل جمعا من منشدي وذاكري مناقب أهل البيت (ع)
الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

 يستقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي اليوم الاحد جمعا من منشدي وذاكري فضائل أهل البيـت عليهم السلام بمناسبة حلول ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام.

العالم - ايران

وأفاد الموقع الإعلامي لمكتب قائد الثورة الإسلامية أن آية الله الخامنئي يستقبل اليوم الأحد ( 23 يناير) جمعا من منشدي وذاكري مناقب أهل البيت (عليهم السلام) في حسينية الإمام الخميني بطهران وفقاً للإجراءات الاحترازية والصحية منعاً لتنفشي كورونا.

وسيقرأ في هذا اللقاء الشعراء وذاكري مناقب أهل البيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قصائدهم في منزلة إبنة الرسول الاكرم الطاهرة.

ويقترن ذكرى ولادة سيدة العالمين الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام مع ذكرى ولادة الإمام الخميني (رضوان الله عليه) وعيد الام في ايران.

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