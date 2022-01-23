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اطلاق شركات قابضة لتنمية الصادرات الایرانیة الى روسيا

اطلاق شركات قابضة لتنمية الصادرات الایرانیة الى روسيا
الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والمعادن الايرانية أن وبدعم حكومي وتوجه من القطاع الخاص سيتم اطلاق شركات قابضة كبرى لتنمية الصادرات الى روسيا وبقية البلدان.

العالم - ايران

وأوضح " غلام حسين شافعي" في تصريح لوكالة "فارس" اليوم الاحد، أن اطلاق شركات قابضة بهدف تنمية الصادرات ليس لروسيا فحسب بل لكل الدول بات ضروريا ويجب أن تكون أقليمية، بحيث تمتلك المقومات ورأس المال الكاف للصادرات.

وحول نتائج زيارة الرئيس الايراني الى موسكو، بيّن شافعي ان ثمة توافقات جرت حول التبادل المصرفي بهدف تسهيل العلاقات التجارية، وأن معالجة معوقات نمو الروابط الاقتصادية بين ايران وروسيا من شأنه أن يحقق تحولا، على ضوء الامكانيات الملحوظة للجانب الروسي والبنى التحتية في ايران مثل الخطوط البرية والبحرية والسككية.

وأشار أن بحسب معلوماته فانه قد تم تحقيق نتائج جيدة حول القضايا المطروحة اثناء زيارة الرئيس ابراهيم رئيسي.

من جهة ثانية أكد رئيس الغرفة أن لغاية الان تم معالجة 60 بالمئة من مشاكل المصدرين الايرانيين وأن نمو حجم الصادرات في الشهور الاخيرة جاء على خلفية معالجة هذه القضايا، مشيدا بتجاوز الصادرات غير النفطية عتبة 40 مليار دولار منذ بداية السنة المالية الجارية 21 مارس/آذار 2021.

ونوه الى أن حجم الصادرات المحقق يحفز المصدرين لتصدير منتجاتهم الى مختلف الدول سيما دول الجوار.

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