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'المرصد': ارتفاع حصيلة قتلى أحداث سجن الحسكة إلى 102 شخص

'المرصد': ارتفاع حصيلة قتلى أحداث سجن الحسكة إلى 102 شخص
الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع عدد قتلى المواجهات الدائرة في سجن الصناعة في حي غويران بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، إلى 102 شخص على الأقل، من بينهم 7 مدنيين.

العالم-سوريا

وتدور مواجهات عنيفة في المنطقة، حيث شن ارهابيو "داعش" هجوما على السجن الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ويحتجز فيه نحو 5 آلاف عنصر تابع للتنظيم الإرهابي.

وقال المرصد إن "المواجهات التي بدأت الخميس أسفرت عن مقتل 102 شخص، هم 61 داعشيا و34 من "قسد" و7 مدنيين"، مشيرا إلى احتمال أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك، فضلا عن إصابة عدد كبير من الأشخاص.

ولا تزال الاشتباكات مستمرة داخل السجن ومحيطه، وسط محاولات متجددة لـ"قسد" للتقدم داخل السجن.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر "المرصد السوري" أن "عشرات السجناء من تنظيم "داعش" فروا من سجن غويران وانتشروا في محيط السجن وأحياء قريبة منه، بعد سيطرة سجناء التنظيم على السجن والأسلحة والذخائر التي بداخله، في حين تستمر الاشتباكات بوتيرة عنيفة بين الطرفين إلى الآن".

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