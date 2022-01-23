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صهاينة وسعوديون غاضبون من رفع صور نصر الله وسليماني والحوثي في غزة

صهاينة وسعوديون غاضبون من رفع صور نصر الله وسليماني والحوثي في غزة
الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

أبدى أعداء المقاومة انزعاجهم من رفع مسيرة للفلسطينيين في غزة صورا للأمين العام لحزب الله السيد حسن الله وزعيم حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي وقائد فيلق القدس السابق الشهيد قاسم سليماني.

العالم - فلسطين

ونظمت حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية مسيرة يوم أمس السبت مسيرة في غزة للتنديد بالقصف الوحشي لتحالف العدوان على اليمن، والذي أدى الى استشهاد مئات المدنيين اليمنيين، وتدمير العشرات من المنازل والمرافق المدنية بينها سجن صعدة.

ورفع المتظاهرون صورا لقادة المقاومة وشهدائها، الأمر الذي ازعج الكيان الصهيوني والسلطات السعودية.

وفي هذا الاطار قال المتحدث باسم الجيش الصهيوني، أفيخاي أدرعي: "مسيرات حاشدة في قطاع غزة تأييدا لميليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية، ويرفعون صور الإرهابي عبد الملك الحوثي، وصور قاتل المسلمين والعرب في العراق وسوريا واليمن ولبنان، قاسم سليماني. ماذا تقولون لأولئك الذين يطلبون بعد ذلك التعاطف معهم…؟عيب عليكم".

ولكي تبدي السلطات السعودية تعاطفها مع أدرعي، فقالت في حسابها الوهمي والذي يحمل الاسم المستعار "معالي": "جالس أتابعهم الآن على الهوا، كمية الشتائم الموجهة للسعودية لا تطاق، ومدح سليماني و مغنية وحسن نصراللات وعبدالملك الحوثي..معقولة هذي فلسطين؟"

ويبدو أن الفلسطينيين ارادوا بهذه المسيرة التعاطف مع اليمنيين على طريقتهم، وفي نفس الوقت يردون الجميل لقادة حركة أنصار الله وكذلك حزب الله والشهيد سليماني، الذين طالما دافعوا عن القضية الفلسطينية ونددوا بجرائم الصهاينة ضد الفلسطينيين، بل أن السيد عبد الملك الحوثي دعا الى مبادلة الأسرى السعوديين الذين لديهم بالفلسطينيين الذين تعتقلهم الرياض.

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