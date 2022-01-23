الحسكة.. الجيش السوري والهلال الأحمر يستقبلان الاسر النازحة

العالم-سوريا

وأفادت وكالة سانا السورية بأن وحدات من الجيش السوري ومنظمة الهلال الأحمر في مدينة الحسكة قامت اليوم باستقبال الأسر النازحة من الأحياء الجنوبية بعد تلقيها إنذارات وتهديدات من ميليشيا "قسد" بإخلاء منازلهم على الفور مع استمرار الفوضى في محيط سجن الثانوية الصناعية الذي شهد تفجيرات وهروب لإرهابيي "داعش".

ويواصل أهالي الأحياء الجنوبية من مدينة الحسكة بالنزوح إلى المناطق الآمنة وسط المدينة جراء الاشتباكات والفوضى في المناطق المحيطة بسجن الثانوية الصناعية الذي تسيطر عليه ميليشيا "قسد" وقوات الاحتلال الأمريكي.