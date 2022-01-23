لبنان  في انتظار أعنف عاصفة ثلجية بعد ساعات

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والعاصفة أطلق عليها اسم هبة وهي الأولى هذا العام مع رياح تتجاوز الـ٩٥كلم/س وثلوج تلامس الـ٦٠٠ متر.

اذ توقعت مصلحة الأرصاد الجوية، ان يكون الطقس مستقرا وباردا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، حتى بعد ظهر يوم غد الثلاثاء حيث يتأثر تدريجياً بالعاصفة الثلجية هبــة HIBA. وكان اللافت إطلاق اسم هبة على العاصفة المرتقبة، اذا تساءل المتابعون عن سبب التسمية.

في السياق، أوضح رئيس مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان مارك وهيبي، في حديث صحفي اليوم الأحد انه من بضعة سنوات اعتمد اطلاق أسماء على اية عاصفة، وبهدف تنظيم الأمور اخذت على عاتقها الأرصاد الجوية اطلاق على العواصف اسم في حال استدعت الظروف التسمية من حيث قوة العاصفة وتأثيرها على حركة الناس.

وأشار الى انه من ذلك الحين أصبح يطلق على العواصف أسماء، لافتا الى ان اسم هبة هو اسم محلي اعتمد في لبنان فقط”. اما عن سبب اختيار اسم هبة، فأوضح وهيبي ان ثمة جدول بالأسماء للعواصف وهي مجرد أسماء اختيرت لإطلاقها على العواصف وليس لها معنى او سبب محدد. ا

لى ذلك وصف وهيبي ان هبة هي العاصفة الأولى وقد تكون الأعنف خلال العام الحالي، مشيرا الى انه تحمل معها أمطار غزيرة، ثلوج على مرتفعات متدنية تلامس الـ 600 متر، ورياح شديدة تلامس الـ 100كم/س وتستمر حتى ظهر الخميس حيث تنحسر تدريجياً وتحل موجة من الصقيع ويتكون الجليد في المناطق الجبلية والداخلية، (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين 11 و 19 درجة مئوية).

وحذر المواطنين من سرعة الرياح وخطورتها، موصيا بعدم الوقوف او ركن السيارات بجانب اللافتات الاعلانية، ومع ظاهرة الألواح الشمسية دعا لضورة تمكين الألواح لتجنب تطايرها. وكذلك بالنسبة لرواد البحر يجب التنبه لارتفاع الموج، وكذلك التنبه للزوارق والمركبات الصغيرة عبر اعتماد الإجراءات اللزمة لتجنب غرقها.

الطقس المتوقع في لبنان: الإثنين: صافٍ اجمالاً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها السنوية مع نسبة رطوبة منخفضة، نحذّر من خطر تكون الجليد وخطر الانزلاق على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن الـ 700 متر في المناطق الجبلية والداخلية. الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع اضافي وبسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، يتحول تدريجياً اعتباراً من المساء الى غائم جزئياً فغائم مع اشتداد بسرعة الرياح والتي تصل سرعتها لحدود الـ 100 كلم/ساعة في المناطق الشمالية خلال الليل مع وصول العاصفة الثلجية “هبــة ” HIBA، تبدأ الأمطار بالتساقط بشكل متفرق وتشتدّ غزارتها اعتباراً من فجر الأربعاء وتكون مترافقة بعواصف رعدية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، نحذر الذي يصل لحدود الـ 5 أمتار. الأربعاء: غائم إجمالاً مع أمطار غزيرة تكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة كما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ حيث تتساقط الثلوج على ارتفاع الـ 100 متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية خلال النهار، ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتلامس الـ 600 متر، يبقى التحذير من تطاير اللوحات الاعلانية وصيادي الاسماك من ارتفاع موج البحر خلال فترة قبل الظهر كما يتوقع تساقط حبات البرد وتشكل للسيول في بعض المناطق و من سلوك الطرقات الجبلية. الخميس: غائم جزئياً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلانها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة وثلوج خلال فترة قبل الظهر على ارتفاع 600 متر وما فوق خاصة شمال البلاد، تنحسر العاصفة “هبــة” HIBA إعتباراً من بعد الظهر ليحل محلها موجات من الصقيع الشديد مما يؤدي الى تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ال 700 متر خلال الليل لذا نحذّر من خطر الإنزلاق.



وذكرت ​غرفة التحكم المروري​ التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، أنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم ​الثلوج​، هي: عيناتا- الأرز، كفردبيان- ​حدث بعلبك​، المنيطرة- حدث بعلبك، العاقورة- حدث بعلبك، جرد مربين- ​الهرمل​، الهرمل- سير ​الضنية​، معاصر الشوف- كفريا، تنورين- ​اللقلوق​، تنورين- حدث الجبة، ​القبيات​- الهرمل، جزين- كفرحونة، اكروم- الرويمة والفنيدق- القموعة- القبيات.

وأشارت إلى أنّ ​طريق ضهر البيدر​ سالكة أمام جميع المركبات باستثناء الشّاحنات، أمّا طريق ترشيش- ​زحلة​ فسالكة حاليًّا أمام المركبات ذات الدّفع الرّباعي فقط.