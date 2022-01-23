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موسكو تدرس إمكانية السماح بزيارة وزيرة خارجية بريطانيا إليها

موسكو تدرس إمكانية السماح بزيارة وزيرة خارجية بريطانيا إليها
الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

كشفت روسيا أنها تلقت من بريطانيا اقتراحات لتنظيم زيارة وزيرة خارجية المملكة المتحدة، إليزابيث تراس، إلى موسكو على خلفية التصعيد الحالي بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

العالم - روسيا

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في حوار متلفز اليوم الأحد، ردا على سؤال عن الموضوع: "تلقينا هذا الطلب من الجانب البريطاني، وندرس إمكانية تنظيم هذه الزيارة".

وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية قد أفادت منتصف يناير الجاري بأن تراس التي تولت وظيفتها في سبتمبر العام الماضي قد تزور روسيا أوائل فبراير، بأول زيارة من نوعها منذ عام 2017.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد دعا نظيره البريطاني بن والاس إلى زيارة موسكو "في أي وقت ملائم له" بغية مناقشة التوترات العسكرية المتصاعدة حول أوكرانيا.

في الوقت نفسه، وصفت زاخاروفا نشر الخارجية البريطانية فجر اليوم مزاعم عن نية روسيا تدبير انقلاب سلطوي في أوكرانيا وتشكيل حكومة جديدة خاضعة لسيطرتها في هذا البلد بأنه "عدوان إعلامي متعمد"، لافتة إلى أن الغرب يوسع طيف ادعاءاته بشأن أنشطة روسيا المزعومة إزاء أوكرانيا بغية الحفاظ على اهتمام الرأي العام بهذا الموضوع بشكل مصطنع.

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