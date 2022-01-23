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الكاظمي: تطوير القضاء مهم لمسيرة الإصلاح وفرض القانون

الكاظمي: تطوير القضاء مهم لمسيرة الإصلاح وفرض القانون
الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن تطوير القضاء مهم في مسيرة الإصلاح وفرض القانون، فيما استذكر الشهداء القضاة وتضحياتهم من أجل العدالة ومكافحة الفساد.

العالم - العراق

وقال الكاظمي في تغريدة عبر تويتر، "في ذكرى يوم القضاء نحيي قضاتنا الذين تشهد لهم ساحات العدل والقانون. ونستذكر بمزيد من الفخر والاعتزاز شهداءنا من القضاة، وتضحياتهم الوطنية الكبيرة من أجل العدالة ومكافحة الفساد وإحقاق الحق والتأسيس لقيم الدولة وهيبتها".

وأضاف، "تطوير الأداء القضائي عنصر أساس في مسيرة الإصلاح وفرض القانون".

من جانبه قدم رئيس مجلس القضاء الاعلى، فائق زيدان، شكره لكل المهنئين بـ"يوم القضاء العراقي"، فيما تعهد بان القضاء سيكون عن حسن الظن.

قال زيدان في بيان، إنه "يشكر باسمه ونيابة عن قضاة العراق جميع المهنئين (بيوم القضاء العراقي) في الثالث والعشرين من كانون الثاني ويتمنى لهم كل التوفيق والنجاح".

وأضاف، أنه "بهذه المناسبة يتعهد القضاء العراقي بانه سوف يكون عند حسن ظن من وثق به واحتكم اليه على وفق مباديء العدل والانصاف وتطبيق الدستور والقانون بحياد تام".

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