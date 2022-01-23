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قناة العالم تطلق برنامجها الرياضي "فار"

الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

انطلقت اليوم أول حلقة من برنامج "فار" (Var) على شاشة قناة العالم، وهو برنامج رياضي يستعرض احدث اخبار الملاعب العالمية. 

العالم - برامج
قبل أقل من عام واحد على إنطلاق أحداث ثاني مونديال أسيوي بإستضافة دولة قطر، تحتدم المنافسة على بطاقات المؤهلة إلى العرس المونديالي، حيث يبدو أن المنتخب الإيراني ونظيره الكوري الجنوبي في طريقهما الصحيح نحو التأهل إلى النهائيات، وذلك بإبتعادهما في صدارة المجموعة الأولى.

في حين وضعت السعودية قدما في المونديال بتصدرها المجموعة الثانية بفارق مريح عن أستراليا واليابان.

الجولة المقبلة من التصفيات ستشهد مواجهة مكررة بين إيران والعراق في ملعب أزادي الاسطوري في العاصمة طهران، حيث بإمكان كتيبة المدرب الكرواتي دراغان سكوتشيتش حجز مكانها رسميا في النهائيات في حال فوزها في المباراة بغض النظر عن باقي نتائج المجموعة ومبارياتها المقبلة.

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