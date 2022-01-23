إيران: تصدير ما قيمته 45 مليار دولار بنهاية العام الحالي

العالم - إيران

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده "بيمان باك" اليوم الأحد بطهران، لشرح "برامج التجارة الخارجية الإيرانية والإنجازات المحققة خلال الفترة الاخيرة".

وذكر نائب وزير الصناعة أن ارتفاع الصادرات الإيرانية تحقق بفضل جهود المسؤولين وقرارات الحكومة التي أفضت إلى تسهيل الظروف وحل مشاكل التجار والمصدرين في إيران.

وأكد أن صادرات البلاد ستشهد نموا بنهاية العام الحالي، نظرا لإزاحة العراقيل من المسار التجاري مع بعض الدول؛ وعلى سبيل المثال الإجراءات التي اتخذت مؤخرا لتسوية عراقيل الصادرات مع تركيا وأفغانستان.

وفي جانب آخر من تصريحاته أشار "بيمان باك" إلى التعامل التجاري بين إيران وروسيا؛ مبينا أنه في ضوء زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى موسكو، ومباحثاته مع نظيره الروسي وسائر المسؤولين في هذا البلد، تتطلع طهران إلى نمو الصادرات الإيرانية مع روسيا خلال السنوات الأربع القادمة لمستوى 7.5 مليار دولار.